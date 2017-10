Madagascar: Iakora - Vengeance après décapitation d'un bandit

D'après les premiers éléments de l'enquête, le vol des cinquante zébus à Iakora a attisé la colère des habitants, alors qu'une nouvelle sur la reddition des trois mille dahalo venait d'être annoncée dans la commune et le district. «Les fokonolona ont apporté avec eux la tête du voleur et l'ont accroché sur un poteau dans une tribune pour démontrer leur mécontentement à l'autorité locale», a signalé un médecin sur place.

Fous de colère, les voleurs de zébus se vengent après un accrochage meurtrier opéré par les gendarmes et les habitants d'Iakora. Les faits remontent à la nuit de vendredi à samedi. Une série d'attaques a été enregistrée, mais n'a fait, jusqu'ici, aucune victime du côté de fokonolona, selon les informations recueillies auprès d'une source au niveau du district. «Au moins, trois vols de bœufs ont été perpétrés de dimanche à hier. Fort heureusement, les bandits ont toujours été repoussés dans les course-poursuites», a indiqué le même interlocuteur. La population locale se sent quand même terrorisée face à ces invasions infernales des bandits et a fait appel à l'autorité pour déployer immédiatement des éléments de renfort.

