Sénégal: Paix - L'Institut des États-Unis pour la Paix anime une conférence sur la sécurité

L'Ambassade des États-Unis vous invite à la cérémonie d'ouverture de la «Conférence des Leçons Apprises» organisée par l'Institut des États-Unis pour la Paix (United States Institute of Peace) qui aura lieu le jeudi 12 octobre. La cérémonie sera présidée par l'ambassadeur des États-Unis à Dakar, Tulinabo Mushingi.

L'Institut des États-Unis pour la Paix (USIP) et Partners West Africa Sénégal accueillent des représentants de six pays lors d'une conférence les 12 et 13 octobre. La conférence sera une occasion de partage des leçons apprises sur la relation entre les services de sécurité civile et les communautés locales, en vue de renforcer la sécurité globale en Afrique de l'Ouest et du Nord.

Le renforcement de la confiance, de la communication et de la collaboration entre les services de sécurité civile et les communautés qu'ils servent est une stratégie clé pour promouvoir la sécurité publique dans la région du Sahel.

Seront aussi présents à cette conférence le Général Lamine Cissé, général de l'armée sénégalaise et ancien ministre de l'Intérieur, le Commissaire principal Gandema Abdoulaye, Directeur de la police communautaire et Représentant du Ministre de la sécurité au Burkina Faso; etc.

Au cours de la dernière année, l'USIP et ses partenaires ont soutenu une communauté dans chacun des pays suivants: Sénégal, Burkina Faso, Mali, Niger, Nigéria et Tunisie pour créer la confiance, la communication et la collaboration avec les services de sécurité civile.

A travers une série de dialogues et d'activités locales, les membres de la communauté ont abordé des problèmes de sécurité qui ont le plus d'impact sur leur vie quotidienne; y compris le banditisme, les tensions ethniques et religieuses, la sécurité routière, l'incivilité des jeunes et la relation entre les groupes informels d'autodéfense et les services formels de sécurité.