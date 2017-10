Sénégal: Atelier sur l'évaluation de la performance des Organismes de promotion du commerce

La Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), la Chambre Consulaire (CCR) de l'UEMOA et le Centre du Commerce International (ITC) ont organisé du 27 au 29 septembre 2017, un atelier de formation à l'évaluation de la performance des Organismes de Promotion du Commerce (OPC) afin de permettre aux organisations de la région de développer un système de mesure de la performance adapté à leur stratégie et à leurs objectifs.

Selon un communiqué, cet atelier de formation s'est inscrit dans le cadre du projet d'appui à la compétitivité du commerce et à l'intégration régionale (PACCIR) dans l'espace UEMOA - un projet financé à hauteur de 3 millions d'euros par l'Union Européenne - visant la promotion du commerce et la facilitation des échanges intra régionaux et interrégionaux pour une insertion accélérée et durable de l'Afrique de l'Ouest dans l'Economie mondiale.

Le PACCIR/UEMOA a déjà permis la mise en réseau des organismes de promotion du commerce et des investissements de la zone UEMOA, au sein du Réseau des OPC des pays de l'UEMOA (ROPC), de manière à favoriser le partage de bonnes pratiques et d'expériences pour mieux accompagner le secteur privé.

Les Directeurs généraux des organismes membres du ROPC ont pris part à l'atelier, afin de permettre à leur organisation de répondre aux politiques gouvernementales et internationales qui imposent plus de transparence et de rigueur dans l'évaluation de l'efficacité des services fournis.