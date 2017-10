Le gouvernement rwandais clame son innocence, alors il devrait procéder à une enquête et arrêter les auteurs de ces actes. Aussi, devrait-il accepter des missions extérieures internationales d'organisations de Droit de l'Homme. Paul Kagamé est-il prêt à se plier à l'exercice ? Question de polichinelle quand on sait que souvent, les tortionnaires sont à la solde des pouvoirs. Mais la société civile rwandaise devrait peser de son poids pour faire cesser ces pratiques avilissantes, tant est qu'elles existent dans le pays.

« Human Rights Watch s'est entretenu avec 61 ex-détenus et plus de 160 membres des familles et amis de personnes torturées entre 2010 et 2016, ainsi que des responsables gouvernementaux et militaires, dont certains ont demandé l'anonymat. Human Rights Watch a également observé les procès de sept groupes de personnes qui ont déclaré avoir été torturées alors qu'elles étaient détenues illégalement dans des centres de détention militaires, et a examiné des déclarations en justice concernant 21 cas de détention illégale et des déclarations faites au tribunal par 22 personnes », lit-on dans le rapport.

Sont particulièrement visées, les forces armées rwandaises, la police et la justice. Ce qui scandalise, note Human Rights Watch, c'est que : « les responsables militaires au Rwanda peuvent recourir à la torture selon leur bon vouloir ». Selon Ida Sawyer, directrice pour l'Afrique centrale à Human Rights Watch : « l'impunité pour la détention illégale et l'utilisation systématique de la torture a conduit de nombreuses victimes à renoncer à tout espoir que justice soit rendue. »

