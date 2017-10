Burkina Faso: Tour du Faso 2017 - Rendez-vous du 27 octobre au 5 novembre

La 30e édition du Tour du Faso se déroulera du 27 octobre au 5 novembre 2017. Le comité d'organisation a fait le point sur les étapes et les pays participants à travers une conférence de presse, hier 11 octobre 2017 à Ouagadougou.

La course à la succession de Harouna Ilboudo, champion en tire du Tour du Faso démarrera le 27 octobre 2017. Selon le comité d'organisation de la 30e édition de cette compétition, 17 équipes dont 3 du Burkina Faso (équipe nationale, équipe régionale du Centre et Hauts-Bassins) prendront part à cet évènement.

Des pays invités, on a 4 pays européens, (l'Allemagne, la Hollande la Belgique avec une équipe chacune et la France avec deux équipes) et 8 pays africains (le Maroc, la RD Congo, l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Bénin, Togo, et le Mali). Comme à l'accoutumée le tour connaîtra 10 étapes. La caravane de ce 30e Tour traversera les régions du Centre, du Centre-Est, du Nord, du Plateau central, du Sud-Ouest, des Hauts-Bassins, des Cascades, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest et du Centre-Nord.

La première étape du Tour du Faso 2017 sera Koulbila- Tenkodogo et la dernière, Korsimoro-Ouagadougou. Deux circuits sont prévus dans ce Tour à Bobo-Dioulasso, le jeudi 2 novembre et à Ouagadougou pour l'arrivée finale. Les cyclistes auront à parcourir en tout 1.289,3km pendant les 10 jours de compétition. Pour le directeur technique national, Martin Sawadogo, le Burkina compte bien défendre son titre. Et pour ce faire, l'équipe nationale composée de 6 cyclistes est en stage en France depuis le mois d'août. Il s'agit du champion en titre, Harouna Ilboudo, Abdoul Aziz Nikièma, Mathias Sorgho, Salfo Bikienga, Seydou Bamogo et Salifou Yerbanga.

Quant aux coureurs des deux autres équipes, au nombre de quinze, sont au vert à Diébougou depuis le vendredi 6 octobre pour mieux se préparer. Le sponsor officiel de ce 30e Tour du Faso est la Loterie nationale burkinabè qui célèbre son cinquantenaire. Elle a à cet effet, un apport de 100 millions au budget prévisionnel qui est de 380 millions. La nationale des jeux du hasard parraine à cet effet le maillot jaune.

Le maillot vert de la combativité et celui des Etalons cyclistes sont sponsorisés par Total, le maillot des points chauds reste la propriété de Castel Beer. Le président du comité d'organisation, capitaine Yasnémalgré Sawadogo, président de la Fédération burkinabè de cyclisme, a assuré que la sécurité pendant la compétition sera de mise : « La sécurité, par la force des choses, sera plus qu'une commission sur le Tour » a-t-il avancé.

Il a rendu hommage à ces devanciers qui ont donné le meilleur d'eux pour faire du Tour du Faso une fierté au Burkina. Il a aussi rassuré aux amoureux de la petite reine, que le niveau de la compétition sera très relevé : « Le peloton sera plus gros que d'habitude, 30 ans oblige, et qualitativement, les jouxtes seront de taille ». dit-il avant de faire un appel au fair-play durant tout au long de la compétition.