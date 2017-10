Sénégal: L'IA de Kaffrine s'engage pour le retour des valeurs à l'école élémentaire

Kaffrine — L'inspecteur d'académie (IA) de Kaffrine, Baba Bâ, a fait part, mercredi, de son engagement à ramener certaines valeurs dans les écoles élémentaires de la région, de manière à faire des élèves des citoyens utiles.

"Le retour aux valeurs dans les écoles élémentaires de la région de Kaffrine, nous y tenons. Nous voulons que trois choses se fassent cette année : d'abord, la levée des couleurs systématisée dans toutes les écoles, la mise en rang en rentrant dans les classes et en sortant de l'école", a dit M. Bâ.

Il s'exprimait ainsi en marge d'un comité régional de développement (CRD) axé sur la rentrée scolaire 2017-2018, à Kaffrine.

Cette rencontre, présidée par l'adjoint au gouverneur de Kaffrine chargé des affaires administratives, Ousseynou Mbaye, a enregistré la présence des chefs d'établissement, des élus locaux et des autorités administratives.

Ont également pris part à ce CRD, les inspecteurs de l'éducation et de la formation (IEF) de la région de Kaffrine et des chefs religieux.

"Nous avons décidé cette année, de prendre de temps en temps des personnalités ou des adultes qui incarnent certaines valeurs afin qu'ils viennent les partager avec les élèves au niveau des établissements", a-t-il ajouté.

"Actuellement, nous avons perdu nos valeurs. Et, l'école est le dernier rempart pour que le citoyen puisse être utile, sache ce qu'il fait et ce qu'il veut", a estimé l'IA de Kaffrine. Il a indiqué que tous les inspecteurs de l'éducation et de la formation (IEF) de la région ont été déjà sensibilisés pour que le retour des valeurs à l'école soit une réalité à Kaffrine.

Selon Baba Bâ, cette rencontre a permis de faire le point du démarrage effectif des cours au niveau de la région de Kaffrine et l'état des lieux des différents problèmes que les établissements de Kaffrine rencontrent en matière éducationnelle et en salles de classe.

"Elle a aussi été une occasion de montrer aux populations ce que nous avons fait en termes de réussite et en termes d'échec et tracer avec elles les perspectives pour des meilleure conditions de travail des élèves et des enseignants", a encore expliqué M. Bâ.

Pour le Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE), a rappelé M. Bâ, l'académie de Kaffrine était, jusqu'en 2014, parmi les quatre dernières. "Et, cette année nous sommes parmi les quatre premiers", s'est-il félicité.

Pour le Brevet de fin d'études moyennes (BFEM), a poursuivi M. Bâ, Kaffrine est 6e au niveau national.

"Et pour le baccalauréat, nos lycées ont fait chacun un taux de réussite de plus de 30%. Dans l'ensemble, les résultats de cette année sont acceptables et nous voulons encore faire des pas", a encore laissé entendre Maba Bâ.