Congo-Brazzaville: Droits de l'homme - L'ADHUC se préoccupe de la situation de deux détenus à la maison d'arrêt

« Lorsqu'une personne reste à la maison d'arrêt sans être jugée au-delà de 6 mois et ne sait pas combien de temps il va y rester, c'est une violation flagrante de la liberté individuelle et nous sommes dans cette situation aujourd'hui », a conclu le président de l'Adhuc.

Au cours d'une conférence de presse qu'elle a animée le 11 octobre à Brazzaville, l'ONG a, par la voix de son président Loamba Moké, déploré le fait que le Congo, ayant signé et même ratifié la plupart des instruments sur les droits de l'homme, tels le pacte international relatif aux droits civiques et politiques, la convention contre la torture ainsi que la charte africaine des droits des peuples, s'adonne encore à ces pratiques.

L'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral (ADHUC) s'est dit préoccupée par la situation de Youlou Nzonzi Auguste et Mahoumi Pierre, anciens membres du bureau exécutif national du Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI) détenus à la maison d'arrêt de Brazzaville, en dépit de l'ordre de mise en liberté signé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance.

