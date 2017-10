Sénégal: A la CAN 1986, les Lions affichaient un complexe de supériorité après leur premier match

Le Bureau de Mise à Niveau (BMN) du Sénégal et CGF Bourse signent une convention de partenariat en… Plus »

Sur la CAN 1992 remportée par son équipe au Sénégal, il estime que la différence s'est faite "avec le mental et la solidarité". "Nous étions très solidaires et [avions] un mental de fer", a-t-il par ailleurs ajouté.

Youssouf Fofana qui faisait partie de cette génération des Eléphants, était l'invité ce mercredi d'une association regroupant des journalistes, des observateurs et des techniciens amoureux du football africain autour du concept "African Football United". Les échanges ont eu lieu via le réseau social Watshapp.

"Ils étaient tellement sûrs d'eux, ils avaient un complexe de supériorité", a dit l'attaquant ivoirien qui, après l'ASEC d'Abidjan, a évolué en France (Cannes, Bordeaux et Monaco). Le Sénégal qui retrouvait la CAN après 18 années de traversée de désert, avait réussi une entrée remarquée en battant (1-0) l'Egypte, le pays organisateur, d'entrée.

