Egypte: Le Hamas et le Fatah ont conclu un accord au Caire

L'accord entre le Hamas et le Fatah trouvé ce 12 octobre au Caire reste intérimaire. Les questions les plus épineuses entre les deux partis n'ont toujours pas été abordées. C'est le cas notamment de l'avenir des 25 000 hommes des brigades Ezzedine al-Qassam, le bras armé du Hamas. Le mouvement islamique refuse d'envisager un désarmement alors que le président de l'Autorité palestinienne exclut de reproduire le modèle du Hezbollah, en référence à cette milice chiite considérée comme un Etat dans l'Etat au Liban.

