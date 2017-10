Sénégal: "Spring" a favorisé des pratiques pouvant améliorer l'état nutritionnel des populations

Le Bureau de Mise à Niveau (BMN) du Sénégal et CGF Bourse signent une convention de partenariat en… Plus »

Selon lui, SPRING a surtout travaillé avec les partenaires techniques, les ONG et des membres de la Cellule nationale de lutte contre la malnutrition (CLM)et des réseaux de producteurs de céréales et des groupements de femmes.

"Nous avons travaillé avec les secteurs de la santé et la production alimentaire à travers une approche basée sur l'autosuffisance, la promotion de pratiques et de méthodes agricoles favorisant la production alimentaire nécessaire à l'alimentation des populations locales", a rappelé le directeur du projet.

Parmi les actions développés par le projet, figurent notamment l'introduction de nouvelles techniques et méthodes agricoles et d'aviculture, de nouvelles variétés de céréales à fort potentiel de rendement, la sensibilisation sur les questions de genre, a appris l'APS lors de la cérémonie de clôture.

"Les résultats du projet sont positifs. Nous avons pu démontrer les innovations et les interventions qui peuvent réduire le taux de malnutrition et améliorer l'état nutritionnel des populations bénéficiaires", a-t-il notamment déclaré à des journalistes.

