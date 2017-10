Burkina Faso: Liberté provisoire de Bassolé - Des OSC montent au créneau, la justice reste sur sa position

Les « Bassolé, en prison !», « Justice !», « Les juges corrompus, à bas ! » fusent pendant une dizaine de minutes sous le regard des gendarmes, lacrymogène bien en vue derrière les barrières. Puis retour à la place de la Nation, où Smockey assure que la mobilisation restera permanente tant que Djibrill Bassolé restera libre : « Nous sommes là, on va squatter, boire le thé, jouer l'awalé, mais on est calé. »

A la faible mobilisation du jour Smockey préfère ne pas accorder beaucoup d'importance : « Que les gens sortent ou pas, nous, nous avons pris nos responsabilités. Et peu importe notre nombre, nous sommes déterminés et irons jusqu'au bout. » De fait, une centaine de personnes avalent, aux environs de 11 h, à pied les centaines de mètres qui séparent la place de la Nation du Tribunal militaire pour exiger le retour en prison de l'ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré. Bloqués au niveau de l'Institut français, où les protestataires donnent de la voix dans un haut-parleur tenu par le Balai citoyen.

A 10h30, Smockey et sa suite, qui se trouvaient à la maison du Peuple, apprend-on, n'avaient toujours pas pointé le bout de leurs semelles sur l'esplanade. « Pourquoi les attendre ? Ce n'est pas à cause du Balai citoyen qu'on est ici », lance un quidam qui trépigne d'impatience.

Avec si peu de monde, difficile d'envisager une quelconque « action » pour l'heure. Les croquants décident de patienter, le temps de se faire rejoindre par d'autres camarades. Les minutes s'égrènent, quelques manifestants viennent effectivement sur les lieux, mais pas de quoi former une marée humaine. Entre-temps, des tee-shirts blancs, confectionnés on ne sait à quel moment par le Mouvement pour le renouveau démocratique (MRD) avec ce message : « Non à la libération de Bassolé », sont distribués aux manifestants qui attendent toujours le signal de départ. Dans la petite foule, on commence à évoquer l'éventualité d'un report de la marche dans l'espoir de mobiliser plus de monde. Ce qui n'est pas du goût de certains parmi ce conglomérat d'OSC.

