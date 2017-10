Mali: Forum des énergies renouvelables - La CEDEAO veut développer les énergies propres dans la région

Il a remercié les Etats membres pour les efforts qui ont été réalisés dans l'élaboration de leurs prospectus d'investissement. Pour lui, «Cet effort est un élément essentiel de la mise en œuvre de la Politique des énergies renouvelables de la Cedeao (Erep) et de la politique d'efficacité énergétique de la Cedeao(Eeep), adoptées par la conférence des chefs d'Etats et de gouvernements en juillet 2013, ainsi que l'initiative énergie pour tous (SE4AII) dans la région».

Le Commissaire chargé de l'énergie et des mines de la Communauté économique des Etats de l'Afrique l'ouest (Cedeao), Morlaye Bangoura explique que l'objectif de l'accès universel à l'énergie en 2030 est faisable dans la zone car il y a du soleil, de l'eau et du vent à gogo dans l'espace Cedeao. Morlaye Bangoura a rappelé aussi que ces objectifs comprennent l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix de l'électricité globale de la région à 35% en 2020 et 48% en 2030 en intégrant les grandes centrales hydroélectriques.

