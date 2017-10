Sénégal: Le chef de l'Etat demande le pilotage de la mise en œuvre d'un programme national de redynamisation de l'industrie

Rappelant par ailleurs l'importance de l'industrialisation et la promotion de l'innovation.

Piliers stratégiques de la consolidation durable de la croissance économique, souligne le communiqué des ministres, le Chef de l'Etat a demandé au Premier ministre de piloter la mise en œuvre d'un programme national de redynamisation de l'industrie, avec une phase d'urgence qui intégrer la restructuration progressive et prospective des branches et entreprises industrielles en difficulté, le lancement et l'accélération de l'implémentation des projets industriels en cours dans le cadre de l'émergence des parcs industriels et zones économiques spéciales.

Au demeurant, ajoute la même source, le Président de la République invite le Gouvernement à veiller davantage sur les secteurs industriels stratégiques de notre économie et à engager, avec tous les acteurs du monde rural et les opérateurs économiques, la mise en œuvre d'une stratégie consensuelle d'encadrement du développement de l'agrobusiness, prenant en compte toutes les filières et optimisant l'ensemble des chaines de valeur.