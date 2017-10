Afrique: Amical - TP Mazembe croise Kamikazes et JSG Bazano avant FUS

Pour cette explication décisive, la Confédération africaine de football (CAF) a fixé les dates et horaires des demi-finales de la C2. Le TPM qui devra se déplacer à Rabat sera reçu par le FUS le samedi 21 octobre à 20h30 GMT au Complexe Sportif Moulay Al Hassan. Le coup d'envoi sera donné à 21h30, heure de Kinshasa, et 22h30, heure de Lubumbashi.

Lors de la manche aller à Lubumbashi, le TP Mazembe s'était difficilement imposé sur le score étriqué d'un but à zéro. L'unique but de la partie a porté la signature de Ben Malango. Les Marocains ont réussi à bloquer la progression de la machine lushoise au stade de la Kamalondo.

Selon le site officiel du club de Lubumbashi, les Corbeaux seront regroupés pour une mise au vert, dès ce vendredi 13 octobre au Centre d'entraînement et de formation de Futuka. Le coach Pamphile Mihayo s'attend à un match âprement disputé face aux Marocains qui ne sont qu'à un but de retard.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.