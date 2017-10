Cameroun: Contre-performance - Les recettes douanières en baisse au premier semestre 2017

La CAN 2017 dames de Volley-ball se poursuit au Palais des Sports de Yaoundé au Cameroun. Entamée depuis… Plus »

Mais l'administration douanière camerounaise reste optimiste pour la réalisation de son objectif annuel des recettes. Ainsi annonce-t-elle des mesures, dont le renforcement de l'efficacité des services de contrôle et de recouvrement et la lutte contre la fraude et la contrebande. L'amélioration du suivi des recouvrements des droits et taxes de douane, pris en charge par le budget de l'Etat, est aussi envisagée.

L'interdiction depuis 2006, d'importer et de commercialiser du poulet congelé au Cameroun par décision du ministre de l'Élevage, des pêches et des industries animales (Minepia). Un commerce, qui d'après l'interprofession avicole du Cameroun (Ipavic), a fait perdre à la filière avicole 10 milliards de FCFA en quatre mois en 2015. En vue de permettre aux entreprises locales de maximiser leur capacité de production, le ministère du Commerce (Mincommerce) a décidé, en janvier 2016, d'interdire l'importation du ciment.

