Cameroun: Crise anglophone - La commission Musonge recherche des soutiens extérieurs.

Plusieurs personnalités et des représentants des organisations internationales ont été reçus par le président de la commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Nous publions le communiqué qui a sanctionné ces différentes audiences.

Dans le cadre des prises de contact ainsi qu'à toutes autres fins utiles, relativement à l'exécution des missions de promotion du bilinguisme, du multiculturalisme et du vivre-ensemble dévolues à la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (CNPBM) dont il a la charge, le président de la commission, Peter Mafany Musonge, accompagné du vice-président de la commission, M Oumarou Djika Saidou et du secrétaire général, M. Chi Asafor Cornélius, a reçu en audience, sur leur demande, le mardi 4 octobre 2017, à 11 heures, puis à 15 heures, les personnalités ci-après :

- Monsieur Pietro Lazzeri, ambassadeur de la Conférence Suisse au Cameroun ; - Mme Allegra Baiocchi, représentante résidant du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) ; - M Massima Jean Jacques, représentant de l'Union internationale des télécommunications (UIT) ; - M Mendy Albert, spécialiste des Programmes de l'éducation à la Représentante de l'UNESCO au Cameroun ; - Mme Edith Oyulu, conseillère principale des affaires politiques au Bureau des Nations unies pour l'Afrique centrale (Libreville) ; - Mr Agbessi Ahowanou, représentant régional du Centre régional des Nations unies pour les droits de l'Homme et de la démocratie ; - en. Mouhamadou Wade, coordonnateur du Bureau UNOWAS à Yaoundé et Calabar ; - Col. Cheikh Tidiane Mbodji, Conseiller militaire principal du Bureau des Nations unies à Yaoundé ; - Mme Dorothée Ndoh Onguéné, responsable national du Centre des Nations unies pour les droits de l'Homme et de la démocratie en Afrique centrale.

Au cours des audiences susvisées, les personnalités reçues ont toutes salué la création de la CNPBM, tout en prenant acte de son installation ainsi que son fonctionnement effectif. Elles ont aussi, au nom de leurs différents pays et institutions, fait part de leur volonté d'entretenir avec la Commission, dans l'avenir, des relations multiformes dans les domaines de la coopération, de la formation et de l'appui institutionnel. Les hôtes du président de la CNPBM ont tous promis, de rendre d'autres visites à la Commission, en tant que de besoin.

Le Secrétaire général

Dr. ASAFOR CHI CORNELI