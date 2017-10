Tunisie: L'écrivain Yamen Manai reçoit le Prix des cinq continents de la francophonie

En Tunisie, cette «fuite des cerveaux» est devenue un véritable casse-tête, et l'on devrait… Plus »

Jean-Marie Gustave Le Clézio : « Parce que c'est l'aventure. Et la francophonie, c'est l'aventure, explique Le Clézio les raisons de sa faveur pour ce livre de Yamen Manai, L'Amas ardent. Ce livre est un livre aventureux. C'est un livre qui nous sort des sentiers battus, qui nous sort d'une littérature narcissique. C'est un livre qui nous parle de notre condition humaine, à tous, pas seulement celle des Tunisiens, mais à tous : la lutte de l'individu, un individu un peu obstiné, mais qui adore ses filles, les abeilles, contre une société qui veut détruire cette harmonie et qui veut nous priver de vie. C'est un livre profond. Et c'est une allégorie. »

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.