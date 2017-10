Cameroun: Une demi-finale Cameroun-Sénégal en Championnat d'Afrique de volley

La CAN 2017 dames de Volley-ball se poursuit au Palais des Sports de Yaoundé au Cameroun. Entamée depuis… Plus »

« On n'a pas encore retrouvé notre vrai niveau, a estimé après cette victoire, la capitaine des « Lionnes Indomptables », Christelle Nana. On sait qu'on peut faire mieux que ça. Il faut toujours être exigeant. Là, on va vraiment se reconcentrer parce qu'on a une demi-finale difficile à jouer. On donnera le meilleur de nous-même. On compte sur le public parce que sans lui c'est difficile. C'est grâce aux spectateurs qu'on a réussi à gagner le deuxième set face aux Egyptiennes ».

« Nous savons que l'équipe du Cameroun est très combattive et ne lâche pas le morceau, a expliqué le coach sénégalais Amadou Sène. Elle va jouer devant son public et sera donc à son avantage. Les Camerounaises sont bonnes de manière générale, aussi. Il va falloir qu'on dispute ce match avec beaucoup de sérénité, pour ne pas commettre beaucoup de fautes ».

On connaît les quatre équipes qui s'affronteront pour une place en finale du Championnat d'Afrique féminin 2017 de volley-ball et au Championnat du monde 2018, le 13 octobre à Yaoundé.

