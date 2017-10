Maroc: SM le Roi félicite les Souverains d'Espagne à l'occasion de la fête nationale de leur pays

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations au Roi Felipe VI d'Espagne et à la Reine Letizia, à l'occasion de la fête nationale de leur pays.

Dans ce message, le Souverain exprime aux Souverains espagnols et à l'illustre famille royale d'Espagne Ses félicitations les plus chaleureuses et Ses sincères vœux de santé, de bonheur et de quiétude, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple espagnol ami.

SM le Roi saisit cette occasion pour exprimer Sa fierté des liens d'amitié solide et de respect mutuel entre les deux familles royales, ainsi que des relations historiques basées sur la coopération fructueuse, la solidarité agissante et l'entente cordiale qui existent entre les deux peuples voisins.

Le Souverain réitère également Sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec le Roi Felipe VI en vue de renforcer ces relations distinguées et les hisser à la hauteur des aspirations des deux peuples amis, de façon à servir leurs intérêts communs, à contribuer aux efforts de la communauté internationale dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme et à consolider la sécurité et la stabilité.