Afrique: Education - Plus de 130 millions de filles non scolarisées dans le monde

A l'occasion de la Journée internationale de la fille instaurée par l'agence ONU Femmes il y a 6 ans, l'ONG One a publié le 11 octobre un rapport alarmant qui établit le classement des pays où les filles n'ont pas accès à l'école.

Selon ce rapport, neuf des dix pays du monde où les filles ont le moins accès à l'éducation sont en Afrique. La liste comprend le Soudan du Sud, la République centrafricaine, le Niger, le Tchad, le Mali, la Guinée, le Liberia, le Burkina Faso et l'Ethiopie.

Au Soudan du Sud par exemple, une fille sur quatre seulement va à l'école primaire et seuls 15,93 % des filles ont accès à l'éducation. Le Soudan du Sud est suivi par la République centrafricaine (17,75 %), le Niger (21,50 %), le Tchad (27,16 %), le Mali (29,28 %) et la Guinée (30,35 %). L'Afghanistan figure aussi sur la liste (23,51 %).

En effet, l'accès des filles à l'éducation et la poursuite de leur scolarité se heurtent à de nombreux obstacles sociaux, culturels et économiques. Dans les dix pays du classement, l'ONG One souligne que, plus de la moitié des filles se marient avant leur 18e anniversaire, et en moyenne, une fille sur quatre est obligée de travailler.

Plus d'égalité hommes-femmes stimulerait la croissance. « Pour se rendre à l'école, parfois sans manuels scolaires adaptés, elles doivent généralement parcourir de longues distances, souvent dans des conditions dangereuses ». « Autant de raisons qui expliquent pourquoi, en 2017, près d'un demi-milliard de femmes dans le monde ne savent toujours pas lire », poursuit le rapport.

« Cet index montre que pour améliorer réellement l'accès de toutes les filles à l'école et à l'instruction, une attention particulière doit être accordée aux pays les plus pauvres et à ceux en conflit », a proposé l'ONG dans son rapport intitulé « Accès des filles à l'éducation dans le monde : les mauvais élèves ».