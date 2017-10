Congo-Brazzaville: Théâtre - "Peine perdue" à l'affiche à l'IFC

"Peine perdue" nous invite à découvrir la complicité et les détours d'un amour contrarié à travers la relation épistolaire qui unit une jeune femme restée en Afrique et son prétendant émigré en France. Tous deux font des études de droit, lui avec succès, elle avec difficultés. Au fil des lettres qu'elle écrit à son bien-aimé, le public partage leurs difficultés d'aimer à distance et leur volonté de gagner la confiance et l'estime de l'autre. Quel avenir peut-il y avoir entre deux êtres quand des milliers de kilomètres les séparent ? La réalisation de cette œuvre littéraire en spectacle de théâtre a été rendue possible grâce au soutien de l'auteur Éric Dibas-Franck.

