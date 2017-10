Jean François Kando, député maire de la ville, président du conseil départemental et municipal, lancera dans les prochains jours, cette opération dans les six arrondissements de Pointe-Noire avec l'appui de la force publique.

Comme il l'a indiqué le 4 octobre lors de la clôture de la première session du conseil départemental et municipal, c'est pour mettre fin à «l'état d'incurie généralisée dans laquelle se trouve la ville» que l'opération sera lancée. Celle-ci concernera toutes les installations qui jonchent les trottoirs et les implantations effrénées des supports publicitaires de tout genre qui sont faits au mépris des dispositions réglementaires en vigueur.

D'après Jean François Kando, ces occupations hyper anarchiques et d'autres faits encore constatés dans la ville bafouent l'autorité municipale. Pour lui redonner force et éviter l'arbitraire, le député maire ordonnera la réalisation de cette vaste opération musclée pour dégager tous ceux qui occupent anarchiquement le domaine public, en s'appuyant sur les pouvoirs de polices générales et municipales que lui confère le décret 2003-20 du 6 février 2003 portant fonctionnement des circonscriptions administratives et territoriales, aux services municipaux compétents appuyés par les éléments de la force publique. Les administrateurs maires d'arrondissement ont été appelés à y prendre une part active.

Par ailleurs, Jean François Kando a rappelé aux Ponténégrines et ponténégrins les règles et exigences de l'État de droit démocratique qui se résument dans le strict respect par les gouvernants et les gouvernés des lois et règlement de la République.