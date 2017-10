Congo-Brazzaville: Le ministre Collinet Makosso échange avec les enseignants à Pointe-Noire

Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, s'est entretenu le 10 octobre dernier dans la ville océane avec les enseignants évoluant dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou.

Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation fait des descentes dans le pays à la faveur de la rentrée scolaire. Après Brazzaville, il s'est rendu dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou. Anatole Collinet Makosso a rappelé au personnel enseignant évoluant dans ces deux départements que l'école est un bien commun, mais elle est surtout le berceau de la République et sa renommée dépendait d'eux. Les enseignants devraient mieux exercer leur métier, avoir un comportement digne de pédagogues et de transmetteurs de valeurs.

Cependant, l'occasion était aussi parfaite pour le ministre de leur rappeler que les inscriptions scolaires étaient gratuites. « Aucun élève ne doit être refusé à l'école au motif qu'il n'a pas payé, la seule chose qui est autorisée c'est le transfert, parce que nous avons des agents qui doivent aller d'un département à un autre pour vérifier l'authenticité du document transmis. Quelqu'un peut faire un transfert pour échapper au redoublement. Pour que les agents ne soient pas bloquer ou n'inscrivent pas par complaisance, le transfert est donc payant », a insisté Anatole Collinet Makosso. Dans son message, le ministre a aussi insisté sur l'importance et le rôle de l'enseignant dans le système éducatif, à savoir former une élite digne civiquement qui sera à même de consolider les bases de développement et d'émergence dans le pays.

Cette activité du ministre a commencé par la restitution de l'échange du président de la République avec les enseignants tenu à Brazzaville il y a quelques jours. Au cours de cet échange, il a félicité les enseignants pour leur comportement exemplaire et il met en avant le cadre de concertation pour tenter de trouver des solutions à leurs revendications. Notons qu'a la fin de ces retrouvailles, le ministre a remis un lot de materiel de travail aux enseignants des deux départements.