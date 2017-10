Congo-Kinshasa: Présidentielle - Pas avant avril 2019

D'ici la fin de l'enrôlement en cours au Kasaï, la Céni compte réaliser les actions ci-après : le vote de la loi portant répartition des sièges par l'Assemblée nationale, l'inscription des candidatures, la commande, production et livraison des matériels sensibles, le déploiement, le recrutement et la formation du personnel, les scrutins, le vote et le dépouillement, le ramassage et le contentieux. Comme quoi, on n'est pas encore sorti de l'auberge.

Partant de là comme point de repère, il va sans dire que le scrutin ne peut pas être organisé avant avril 2019 au plus tôt. Et lorsqu'on intègre certains impondérables liés à l'organisation des scrutins avec toutes les activités que la Céni est censée déployer jusqu'aux élections, cette échéance pourrait même être dépassée.

