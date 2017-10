Burkina Faso: Coordination nationale des jeunes du CDP - « Blaise reviendra ... et nous sommes prêts pour l'accueillir »

Sur l'agression de Nana Thibaut, les jeunes du CDP demandent au gouvernement de rechercher et de punir les auteurs d'un tel acte, car il constitue, selon eux, un déni de la liberté d'expression et d'opinion.

Sur la question du retour de Blaise Compaoré au pays, la position des jeunes est on ne peut plus claire : « Nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin que si l'homme de paix, notre papa, Blaise Compaoré, venait à décider de rentrer au pays, nous l'accueillerons à bras ouverts. Blaise Compaoré reviendra, c'est sûr, car il est et restera à jamais un citoyen burkinabè », a martelé Mathias Ouédraogo.

Retour de Blaise Compaoré au pays, interdiction du meeting du Cadre d'expression démocratique, agression de Nana Thibaut ; tels sont les thèmes qui ont été abordés par Mathias Ouédraogo, premier responsable des jeunes du parti de l'épi et de la daba, et ses collaborateurs. C'était au siège du parti à Ouagadougou.

