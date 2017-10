Madagascar: Ambohitrarahaba - L'assassinat de Mattis commandité par une servante

Après le départ des parents, deux adolescents du quartier T. (garçon de 15ans) et K. (fille), des amis de Matis et R.A.J sont venus à la villa pour y passer le temps. Ils se connaissent tous et les deux invités sont d'ailleurs des amis qui y viennent fréquemment. Aucune suspçion de la part de Mattis et sa soeur. Ils ne savaient pas que ces adolescents sont venus, cette-fois-ci, pour jouer mais plutôt pour une mission périlleuse dont l'enjeu est mortel. Vers dix heures du matin, Mattis a été pris à partie par T. qui l'a assené de coups avant de lui ligoter les mains. Une fois neutralisé, le pire s'est produit : il a mis un coup de couteau sur la gorge. Comme le petit bougeait encore, T. et K., comme des adultes crimine

