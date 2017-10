Madagascar: Ivato - Ankadindravola doté d'un « Tranompokonolona »

D'autres travaux seront également réalisés dans la commune d'Ivato, notamment la construction d'une EPP dans le « Fokontany » de Tanambao et qui va comporter six salles de classe. En outre, le début des travaux de la construction du grand marché d'Ivato va commencer d'ici peu. D'ailleurs, c'est une promesse du Premier ministre à la population locale, lors de son récent passage dans cette commune.

En effet, le début des travaux a commencé, avant-hier, et ce, placé sous la houlette du maire de ladite commune Penjy Randrianarisoa. Côté technique, ce bâtiment mesure 24m de long et 7m de large et pouvant accueillir jusqu'à 800 personnes. Selon le maire d'Ivato, les travaux seront terminés vers la fin de l'année. Son coût est estimé à 100 millions d'ariary.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.