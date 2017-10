Madagascar: Football / Paris FC - Bolida élu joueur du mois

Il a été décisif grâce à sa grande énergie ce mois de septembre, en marquant un sublime but contre Niort et délivré une passe décisive. Après le décompte des voix des supporteurs, Lalaina Nomenjanahary a récolté 51,7 % des suffrages et devance Malik Tchokounté (31,3%) et Dylan Saint-Louis (17,1%).

L'ancien joueur de l'Ajesaia évoluant actuellement au sein du Paris FC a été élu joueur du mois de septembre par les supporters parisiens Bolida passe sa deuxième saison au Paris FC et apporte sa grande expérience en Ligue 2. Le milieu de terrain malgache qui est revenu au sein de la sélection nationale a été présent à deux reprises dans le « onze type » de la Domino's Ligue 2 et de France Football.

