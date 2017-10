Madagascar: Samoela - Peste ou non, "show must go on!"

Cela fait presque deux semaines que les manifestations culturelles ont été annulées. Le calme qui règne dans les soirées du week-end est pesant et les noctambules ne savent plus quoi faire.

Apparemment, cette accalmie n'est pas du goût de tout le monde. Pour ce vendredi 13, et tant pis pour les superstitieux, Samoela brave la nuit et les consignes pour se produire au Piment Café à Behoririka. Un « one man show » qui va débuter à 21h pour tous les amateurs de bonne musique sur des paroles qui ne mâchent pas leurs mots.

Et puis, après tout, on parle bien là de Samoela. En cette saison et surtout ces circonstances, ce poète urbain va certainement ressortir ses chansons qui parlent de l'insalubrité dans la ville, avec tout ce que cela a de conséquences.

Mais c'est surtout sur des mélodies envoûtantes, des mots qui résonnent dans l'histoire « perso » de chacun, que Samoela va enivrer le public. Avis aux amateurs, avec la raréfaction des soirées du vendredi, les places risquent d'être très vite réservées !