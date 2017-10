Madagascar: Musique - Les artistes sont partis en France pour quelques dates

Les rockstars locales, comme Mage4, sont en France pour une tournée.

En attendant que la situation sur l'épidémie de la peste se calme et que les organisateurs de spectacles et les artistes puissent se produire de nouveau, un certain nombre d'artistes malgaches sont partis en France pour une tournée dans plusieurs villes de l'Hexagone.

Et puisque pour le moment, pas question d'organiser des concerts et des spectacles, les artistes malgaches préfèrent tourner à l'étranger, histoire de pouvoir continuer à pousser la chansonnette. Ce sont donc les spectateurs de la diaspora malgache dans l'Hexagone qui s'en délectent, car plusieurs grosses pointures de Madagascar sont en France pour quelques dates. Comme la roue doit continuer à tourner, la musique bat son plein, comme c'est le cas pour les plus grandes stars du rock local, qui ont fait carton plein à Antsahamanitra pour le « Tanà in Rock », et qui sont actuellement en train de refaire la même prouesse en France à travers plusieurs villes.

Pour ce samedi 14 octobre, quatre des plus grands de la scène locale seront en concert à Marseille : il s'agit de Kiaka, Mage 4, Apost et Green, venus avec leurs musiciens. La soirée débutera à 22h et sera suivie d'une ambiance clubbing animée par DJ Rodman et Rick Rico. Avec plusieurs rendez-vous dans leur agenda, c'est une véritable tournée française que ces rockstars malgaches effectuent actuellement, et cela pour le plus grand bonheur du public.

Wawa. Autre ambiance, autre soirée. Car le groupe Wawa est aussi actuellement en tournée en France. Une première date a fait salle comble à Lyon, puis à Bordeaux le 7 octobre dernier. Celui qui répand ses « 400 volts » partout emmène tout le monde dans une ambiance haut voltage. Ce samedi 14 octobre, il sera à Rennes. Et ce n'est pas fini, car il continue sa tournée dans d'autres villes françaises. A Poitiers le 20 octobre prochain, puis à Toulouse le 21 octobre. Le 28 octobre, il sera à Strasbourg.

D'autres artistes malgaches ont également donné des concerts en France, comme c'est le cas pour l'interprète de « Tanya », car Rak Roots a partagé la scène avec Jess FlaviOne à Marseille le 6 octobre dernier, tandis que les chanteurs tropicaux ont fait danser le public jusqu'au petit matin le 7 octobre dernier avec Arnaah, Eddy Renaud et Jean Marie Rasta.