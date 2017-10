Madagascar: Calendrier scolaire. - « Vacances de peste »

Les élèves ont été renvoyés chez eux pour cause de peste.

Les agents de santé - tout particulièrement communautaire - n'ont pas le droit de prendre des congés. En quelque sorte, ils sont « consignés » à leurs postes pour cause de peste.

En revanche les écoliers, collégiens, lycéens et même les étudiants chôment depuis deux semaines par mesure de prévention. En principe, ils auraient dû reprendre les cours lundi dernier avant d'être de nouveau renvoyés chez eux pour éviter la propagation de l'épidémie. Qui plus est, ils ne pouvaient pas porter des caches-bouche en plein cours où il y a une part d'oral, sauf à tout limiter à l'écrit. Et à interdire les regroupements dans la cour de récréation quoique les élèves soient forcément l'un à côté ou derrière l'autre en classe.

Mode rattrapage. Si tout se passe bien ou plutôt pas trop mal, les cours reprendront lundi prochain. La rentrée aura lieu le 16 octobre après 15 jours de « vacances de peste ». Nuance avec vacance de ... poste même s'il y a toujours, enfin presque, des limogeages à chaque conseil des ministres. On se souvient que des titulaires de haut emploi de l'Etat ont été remerciés la veille d'un 25 décembre. Un cadeau pas comme les autres que les concernés ne sont pas près d'oublier. A la différence de certains élèves et étudiants qui risquent de ne pas retenir grand-chose de leurs cours et leçons précédents s'ils ne font pas de révision.

De toute façon, ils seront obligatoirement en mode rattrapage après deux semaines de « vacances de peste » qui pourraient supprimer ou du moins raccourcir les prochaines vacances de fin d'année. En tout cas, contrairement au titre du film de Jean-Marie Poiré, le père Noël n'est pas une ordure, même si la maladie et l'épidémie qui s'en suit, sont dues en grande partie aux montagnes de déchets et détritus qui sont à l'origine de ces vacances imprévues dans le calendrier scolaire face à lesquelles la majorité des parents ... peste.