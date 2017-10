Afrique: Forum Mondial de la Jeunesse - L'Egypte appelle les jeunes du monde entier à y prendre part

Aussi, l'âge requis est de 18 ans révolu, a-t-il achevé. Par ailleurs, le gouvernement Egyptien dispose un site pour l'inscription à ce forum: https: //egyouth.com/en/#reg. Il vaut mieux de signaler qu'en octobre 2016, quatre conférences nationales ont été organisées par la jeunesse de l'Egypte. Dans différents Etats notamment, à Sharm El Sheik, Aswan, Ismaïlia et Alexandrie. C'était une occasion pour les différents groupements des jeunes de s'exprimer et d'exposer leurs différents projets.

Par cette rencontre, est-il rapporté, une occasion propice est octroyée, par un dialogue fructueux, aux générations futures, qui sont donc la jeunesse de monter au créneau. Cette fois-ci, il ne sera pas seulement question pour les jeunes de faire connaître leurs différents projets et opinions mais, aussi, de s'engager avec des grands décideurs pour un monde émergent. D'où, les portes dudit Forum sont et demeurent ouvertes à tous les jeunes de la planète terre, a indiqué Abdel Fattah El Sisi.

