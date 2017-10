Madagascar: Habaka-CIDST - Un espace pour monter des projets

Les porteurs de projets sont sollicités à profiter des services au sein de ce « Coworking space ».

Après le Laboratoire de Fabrication Numérique (FABLAB), ce Centre d'Information et de Documentation Scientifique et Technique abrite maintenant le « Coworking space ».

L'ONG Habaka travaille en partenariat avec le Centre d'Information et de Documentation Scientifique et Technique (CIDST), pour mettre en place le « Coworking space ». Il s'agit d'un espace de travail collaboratif servant à monter des projets des jeunes dont les projets de création d'entreprise. C'est également le fruit de la collaboration avec la Direction du Fonds pour l'Entrepreneuriat Numérique de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Plateforme de travail. Plus précisément, c'est à la fois un espace de travail partagé et une communauté de travailleurs en freelance et d'entrepreneurs, a-t-on appris. Il offre ainsi une plateforme de travail, d'échange, d'ouverture et de collaboration. Des matériels et des équipements informatiques sont mis à la disposition des membres qui y travaillent, et ce, moyennant des prix modulables selon leurs besoins. On y trouve également un coin de détente pour qu'il y ait plus de convivialité entre eux. Les usagers n'auront plus ainsi à dépenser dans des loyers chers et à investir dans des mobiliers de bureau pour réaliser les prototypes de leurs projets. Cela devrait intéresser notamment ceux qui sont en train de créer leurs entreprises ou qui ont des idées pour créer une entreprise, a-t-on évoqué.

Formations. Par ailleurs, le « Co- », signifie la collectivité où il est question de diversité qui se traduit en intérêts, en savoirs, en connaissances et en expériences. Cette approche répond aux besoins des porteurs d'idées d'entreprises dont notamment les jeunes. Le « Co- » sous-tend aussi une idée de construction. Autrement dit, l'espace se construit avec la participation des « coworkers ». Ainsi, elle est synonyme de plateforme regroupant des acteurs dynamiques appelés à participer aux activités et événements organisés en son sein. Puis, les usagers peuvent profiter des formations et autres événements organisés par le Laboratoire de fabrication numérique (Fablab) abrité également par le CIDST, comme le « Coworking space ».