Madagascar: « Startup Week-end » - Une édition Madagascar, la semaine prochaine à Paris

Comme aux précédentes éditions, de nombreux jeunes sont attendus au « Startup week-end Paris, édition Madagascar ».

Le « Startup Week-end Paris édition Madagascar » se tiendra au « SenseSpace » Paris les 20, 21 et 22 octobre prochain, pour révéler les startups malgaches de demain.

Pour les participants, le défi consiste à créer une startup axée sur Madagascar en 54 heures. Cette 3e édition du « Startup Week-end Paris édition Madagascar » offrira trois jours d'immersion, d'innovation, de travail d'équipe, d'envie et de passion, durant lesquels des entrepreneurs aux profils divers et variés se rencontreront pour tenter de monter les startups qui feront le paysage entrepreneurial malgache de demain.

En effet, pour la troisième année consécutive, l'association « Juniors Pour Madagascar » vise, à travers son événement phare, à mobiliser toutes les compétences en faveur du développement de Madagascar. Les éditions précédentes ont permis de révéler de belles pépites comme Mahazava, avec sa solution anti-délestages, qui finance, distribue et assure le suivi de kits solaires dans tout Madagascar et qui a remporté le prix du public QWANT au concours « Startup of the Year Africa 2017 ».

54h chrono. Pour démarrer ce week-end d'entrepreneuriat, une session de « pitch » d'une minute par porteur de projet est prévue. « Les équipes se constituent ensuite par affinité autour des meilleures idées retenues. Elles ont dès lors le restant du week-end pour développer leur startup aussi bien sur le plan technique que commercial avant de soumettre leur « business model » en six minutes à un jury de professionnels du monde de l'entrepreneuriat qui sélectionnera les trois projets les plus prometteurs. Ceux-ci seront récompensés de prix qui les accompagneront dans le développement de leurs projets », indiquent les organisateurs.

Par ailleurs, pour épauler les équipes dans ce marathon, des coachs apporteront leur expertise en stratégie, marketing, communication ou droit. Selon les organisateurs, ces coachs aideront également les participants à réussir leur pitch, et proposeront des astuces pour convaincre le jury. Pour les gagnants, des rencontres professionnelles, des formations et conseils, ainsi qu'une amélioration de la visibilité seront offerts. « Les lauréats bénéficieront, en sus, d'un package complet pour leur permettre d'avancer dans le lancement de leur aventure entrepreneuriale : un accès direct à l'oral de la sélection pour l'intégration de l'incubateur Bond'innov, l'accès à leur espace de co-working et masterclass, un accompagnement personnalisé d'une valeur de 1.500€ par l'impact investing fund I&P et le développement d'une web-app par Wedev Group. D'autres lots pourront également venir s'ajouter à cette liste ». Bref, le défi est une occasion de démarrer des projets, pour les jeunes qui rêvent de devenir les startuppers de demain.