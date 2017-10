Cameroun: Déclaration du MDP sur la Crise Politique et Sociale dans les Régions Anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest

La CAN 2017 dames de Volley-ball se poursuit au Palais des Sports de Yaoundé au Cameroun. Entamée depuis… Plus »

Le MDP ne doute pas que cette fois encore, les Camerounais sauront préserver l'essentiel, c'est-à-dire la paix et l'unité de notre Cher et beau Pays.

Ce débat dont les conclusions devront logiquement recevoir l'assentiment du peuple camerounais pourra déboucher sur l'accélération du processus de décentralisation, soit au fédéralisme, soit à tout autre chose. Il appartiendra au Président de la République de choisir les sujets, le profil des participants et de définir les modalités de validation et de mise en œuvre des conclusions de cette consultation.

Face à la gravité de la situation, le MDP condamne fermement et sans réserve les actes de violence et les appels à la division du Pays qui ont eu cours pendant ces manifestations.

Les manifestations violentes appelant à la partition du pays qui ont eu lieu dans les principales villes de ces régions les vendredi 23/09/2017 et dimanche 01/10/2017 ainsi que les attentas à la bombe à Bamenda et Douala sont la preuve qu'une étape supplémentaire a été franchie dans l'escalade.

La Communauté Nationale et Internationale assiste ces derniers jours à une dégradation dangereuse de la crise politique et sociale qui perdure dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-ouest depuis environ un an.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.