Tunisie: 11 bureaux d'études internationaux présentent leurs offres

Sur les 12 bureaux ayant retiré le cahier des charges de l'appel d'offres pour la réalisation des études d'avant-projet sommaire (Aps), d'avant-projet définitif (Apd) et du dossier d'appel d'offres (Dao), 11 ont présenté leurs offres qui seront examinées par la commission des marchés publics. Parmi lesdits bureaux, figurent 3 français, 4 espagnols, 1 italien, 2 turcs et 1 sud-coréen.

Rachid Zaïer, P.-d.g. de la société du métro léger de Sfax, précise à ce propos : «Il s'agit de l'opération de présélection au cours de laquelle on est en train de procéder à l'évaluation des offres, dans le cadre de l'opération de dépouillement en vue de déterminer une "short list' sur la base des critères définis par le cahier des charges, en l'occurrence la vérification de l'éligibilité, la qualification et l'expérience du personnel affecté au projet, la méthodologie, et l'organisation générale proposées, la qualité de l'offre, ainsi que l'expérience générale et les références dûment justifiées du soumissionnaire dans les domaines des études similaires».

Une fois la liste établie des bureaux retenus suite à l'opération de présélection, l'étape suivante sera entamée, à savoir celle de la présentation, par lesdits bureaux, de leurs offres techniques et financières, laquelle aboutira à la sélection de l'offre la mieux-disante. C'est au cours de la période allant de la fin du mois de décembre 2017 au mois de janvier 2018 que le nom du bureau sélectionné sera officiellement annoncé.

L'exécution des prestations durera 18 mois

A signaler que la société du métro léger de Sfax a fixé le délai global d'exécution des prestations à 18 mois, soit 7 pour l'Aps, 9 pour l'Apd et 2 pour le Dao. C'est ainsi que, selon la planification de la société, juste après l'étude Aps (avant-projet sommaire), c'est-à-dire au mois d'août 2018, seront entamés les travaux nécessaires, à savoir entre autres la libération des emprises ainsi que ceux relatifs aux divers réseaux de déviations, etc., travaux préliminaires avant d'entamer la réalisation proprement dite de la ligne T1, longue de 13,5 km, en l'occurrence celle reliant l'aéroport international Sfax-Thyna à la cité El Ouns (pôle technologique), via les Cités El Habib, El Bahri et la route de Téniour, en passant par l'avenue des Martyrs.

L' année 2030 verra la fin du projet de métro léger

Rachid Zaïer tient à préciser que parallèlement aux travaux de réalisation de la ligne susmentionnée, la société va s'occuper des lignes suivantes, la T2 et la T3, dont les études seront achevées respectivement en 2024 et en 2026. De la sorte, l'année 2030 verra la fin du projet du métro léger, dont le réseau couvrira une distance de 70 km, répartie entre des lignes ferroviaires et un itinéraire pour des bus de haute qualité.

Pour rappel, le projet de construction du métro dans son ensemble comprend deux lignes de tramway et trois lignes de bus à haut niveau d'exploitation (Bhns). Comme première étape, on va commencer par la mise en place d'une première ligne de métro léger qui sera mise en service d'ici la fin 2021, tandis que les Bhns seront exploités ultérieurement.

Mise en place de trois lignes de bus à haut niveau de service

Le réseau de métro léger se décline en cinq axes structurants, à savoir : une première ligne de métro d'une longueur de 22,8 km qui relie l'aéroport Sfax-Thyna à la cité El Ouns et une deuxième ligne ferroviaire, longue de 10,7 km, reliant le centre-ville à la route de Gremda.

Par la suite, interviendra en troisième phase la mise en place de trois lignes de bus à haut niveau de service. La première va relier la route de Gabès à Sidi Mansour via Taparura, la deuxième ligne qui reliera la route de Menzel Chaker au centre-ville est d'une longueur de 6 km, tandis que la troisième et dernière ligne Bhns va relier la route de Mahdia, au centre-ville. Cet itinéraire couvre une distance de 7,5 km.