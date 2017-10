Congo-Kinshasa: Nouvelle provocation de la CENI - Elections en 2019

Corneille Nangaa, secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale indépendante que les confessions religieuses, sauf les Catholiques, proposent pour succéder à Apollinaire Malumalu.

Pendant que la tension monte aussi bien au sein des états-majors politiques de l'Opposition, de l'homme de la rue dans les principales villes du pays que dans les chancelleries occidentales, la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) semble avoir décidé de ne rien faire pour calmer les esprits. Pas plus tard qu'hier 11 octobre 2017, son président a présenté aux délégués des partis politiques un tableau des contraintes techniques, politiques, financières et sécuritaires qui ne font qu'éloigner les élections.

Selon les projections faites par Corneille Nangaa, l'organisation des scrutins pourrait intervenir au milieu de l'année 2019.

Qu'il s'agisse de 2018, 2019, 2020 ou 2021, ce qui intrigue dans l'affaire, c'est le fait que la CENI donne l'impression de ne pas vouloir exploiter toutes les opportunités de nature à faire accélérer le processus électoral, notamment en termes de temps, de textes, d'argent, de logistique, etc.

Pour contourner les difficultés de financement, les partenaires ainsi que l'opposition ont suggéré de découpler la présidentielle des législatives mais la Ceni s'accroche au schéma du couplage. S'agissant de l'enrôlement, le positionnement d'un nombre de kits conformes à la démographie électorale aurait pu permettre un précieux gain de temps.

En multipliant les prolongations, elle ne fait que radicaliser positions des forces politiques et sociales qui ont la conviction qu'elle est en train de conduire le processus sous la dictée des hommes au pouvoir.

Les élections présidentielle, législatives nationales et provinciales, qui étaient techniquement possibles en 2016, si l'on s'en tient calendrier électoral rendu public par la CENI en février 2015, sous mandat de feu Abbé Apollinaire Malumalu, sont devenues impossibles, dès lors que le gouvernement s'est organisé pour ne respecter le chronogramme de décaissement, au profit de institution d'appui à la démocratie, de l'enveloppe annuelle de millions de dollars américains votée par le Parlement en 2012, sur période de quatre ans.

Si la volonté politique n'avait pas fait défaut, le budget électoral, estimé à 1,2 milliards de dollars américains et destiné à l'ensemble des scrutins à l'époque, aurait pu être réuni de progressive, ce qui aurait évité au pays un « glissement » calendrier électoral à durée indéterminée.

Comment croire aux prévisions de Corneille Nangaa, qui ne fait lancer des dates approximatives à l'opinion, lesquelles changent gré des circonstances ? S'agissant de l'année 2019, il est de lui faire confiance, car l'on ignore ce que la CENI nous dans la phase d'enrôlement des Congolais de l'étranger, qui prendre six mois, une ou deux années selon qu'il y a un sincère à amener enfin les Congolais aux urnes ou un agenda visant à les mener de nouveau en bateau.

La deuxième alternative parait la plus probable, au regard de les stratagèmes mis en œuvre pour ne pas aller droit au but.

Entre-temps, le monde extérieur, et plus précisément le Groupe Contact International sur les Grands Lacs, composé des Nations Unies, de l'Union Européenne et des Etats-Unis d'Amérique, tient une de crise sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire prévaut en RDC ce jeudi 12 octobre à La Haye, aux Pays-Bas. Le but cette réunion est connu : il s'agit d'examiner les voies et susceptibles de faire bouger rapidement les lignes dans la voie élections mais aussi de faire face à l'insécurité et à une humanitaire catastrophique.

Selon certains diplomates qui se sont exprimés avant le rendez-vous La Haye, il n'est pas question d'abandonner le peuple congolais à triste sort mais plutôt de faire pression sur ceux qui bloquent processus électoral afin de les contraindre de la le libérer.

A les en croire, la principale cause de la crise politique, sécuritaire et humanitaire est à chercher dans l'impasse créée délibérément par la majorité au pouvoir. D'où, l'idée nouvelles sanctions à prendre contre les responsables du « » sans fin, pendant que la CENI tire les opérations préélectorales longueur. On attend ce que les maîtres du monde vont aujourd'hui à La Haye pour savoir si l'on ne va pas revivre, d' peu, le scénario de l'année dernière, lorsque Majorité, Opposition Société civile s'étaient précitées au Centre interdiocésain pour « dialoguer » et signer, in extremis, l'Accord du 31 décembre 2016.