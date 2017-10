Algérie/Maroc: USM Alger - Darfalou opérationnel face au Wydad ?

Au match aller, disputé au stade du 5 Juillet, les deux clubs s'étaient séparés sur le score vierge de zéro but partout. Même si la mission est difficile, les gars de Soustara rêvent d'arracher la qualification lors de cette rencontre. Pour ce, le coach Paul Put espère bien que tous ses éléments soient opérationnels. L'effectif des Rouge et Noir compte plusieurs bons attaquants, à l'instar d'Abderrahmane Meziane, Okacha Hamzaoui, Ziri Hammar et Fawzi Yaya, mais Derfalou (24 ans) en est le fer de lance, faisant que sa présence au stade Mohammed-V de Casablanca sera vivement souhaitée le 21 octobre.

L'attaquant de l'USM Alger a bénéficié d'une semaine de repos pour soigner une blessure musculaire, et il s'agit pour lui d'une vraie course contre la montre pour être opérationnel le 21 octobre, à l'occasion de la demi-finale retour de la Ligue des champions africaine, chez les Marocains du Wydad Athlétic Club. D'après les conclusions des examens effectués, le joueur souffre d'une contracture au niveau de la cuisse qui nécessite, d'après le club, une semaine de repos. Ainsi l'international algérien pourrait bien être prêt pour le match de la demi-finale retour de la Ligue des champions d'Afrique face au club marocain du WAC. La direction du club algérois a mis tous les moyens nécessaires entre les mains du staff médical pour qu'il remette Darfalou sur pied à temps pour ce match.

