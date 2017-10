Ile Maurice: Lutte contre la cybercriminalité - Le pays accueille la 4e réunion du groupe de travail d'Interpol

communiqué de presse

La lutte contre la cybercriminalité fait l'objet de la quatrième réunion du groupe de travail d'Interpol pour les chefs des unités de cyber crime en Afrique orientale et occidentale (Zone 5) qui se tient du 11 au 13 octobre 2017 au Receptorium de l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam à Plaine Magnien.

Une soixantaine de chefs de service de lutte contre la cybercriminalité de l'Afrique orientale et occidentale des 24 pays formant partie de la Zone 5 sont présents. Les pays participants sont : Afrique du Sud, Botswana, Burundi, Comores, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Rwanda, Seychelles, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.

Lors de la réunion, l'accent sera mis sur le renforcement des capacités et une coopération accrue dans les enquêtes de cybercriminalité à travers le monde. Les intervenants sont d'Interpol France, et le Conseil de l'Europe.

En effet, avec la croissance rapide du nombre et de la sophistication des infractions liées à la cybercriminalité, la collecte électronique de preuves présente des défis importants en matière de police transnationale, ce qui exige une coopération efficace à tous les niveaux : police à police, police aux autorités judiciaire, et police aux prestataires de service.

Le groupe de travail avisera le Secrétariat général en ce qui concerne la formulation politique et la mise en œuvre des projets pour le développement des stratégies en vue de prévenir et de lutter contre la cybercriminalité.

Le groupe agit ainsi comme une plateforme pour l'échange d'informations et de bonnes pratiques pour améliorer les stratégies d'Interpol en vue de lutter contre la cybercriminalité dans la région Afrique. Il a but d'assister le Secrétariat général dans le développement d'une stratégie intégrée sur le long terme par rapport au renforcement des capacités dans la prévention et la lutte contre la cybercriminalité dans la région africaine. En tant qu'organe consultatif, le groupe conseille également le Secrétariat général sur des projets pour combattre la cybercriminalité dans la région.

Interpol est l'organisation internationale de police la plus importante au monde, avec 192 pays membres. Leur rôle est de permettre aux polices du monde entier de travailler ensemble pour rendre le monde plus sûr. Leur infrastructure de pointe, qui apporte un appui technique et opérationnel, aide à relever les défis - de plus en plus nombreux - de la lutte contre la criminalité au 21e siècle.

Le but d'Interpol est de faciliter la coopération policière internationale, même s'il n'existe aucune relation diplomatique entre les pays concernés. Toute action est mise en œuvre dans le cadre des lois existant dans les différents pays et dans l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme.