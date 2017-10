Ile Maurice: Journée mondiale de la Mer 2017 - Série d'activités au programme

communiqué de presse

Le coup d'envoi d'une série d'activités dans le cadre de la Journée mondiale de la Mer 2017 sera donné le samedi 14 octobre 2017 au Terminal Passagers Aurelie Perrine au Quay D à Port Louis. Le ministre de l'Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche, des Services maritimes et des Iles, M. Premdut Koonjoo, sera présent.

Cette journée a pour objectif d'appeler l'attention sur l'importance des transports maritimes ainsi que d'autres activités maritimes, et de mettre l'accent sur des aspects particuliers des travaux de l'Organisation Maritime International (OMI).

Parmi les activités : une exposition de photos et de modèles de bateaux par la Shipping Division du ministère de l'Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche, des Services maritimes et des Iles, la Mauritius Shipping Corporation Limited, la Mauritius Ports Authority, le Chantier Naval de l'Océan Indien, et l'IBL Ship Owning and Management. Des visites guidées à bord de plusieurs navires sont aussi au programme dont : Mauritius Trochetia, Sir Edouard, La Curieuse, et CGS Valiant.

Journée mondiale de la Mer 2017

'Connecter navires, ports et personnes' est le thème retenu pour la Journée mondiale de la mer 2017. Le thème souligne la possibilité de travailler avec les pays développés et les pays en développement, avec le secteur des transports maritimes et avec les ports des secteurs privé et public en vue d'identifier et de promouvoir des meilleures pratiques et de jeter des ponts entre les divers acteurs impliqués dans ces domaines.

Le secteur maritime - qui implique les transports maritimes, les ports et le personnel nécessaire à leur fonctionnement - peut jouer un rôle de premier plan afin d'aider les États Membres à instaurer des conditions favorables à la création d'emplois et à davantage de prospérité et de stabilité à terre. Ceci peut être mené à bien, d'une part, par le biais d'une promotion du commerce maritime et, d'autre part, via une amélioration des secteurs maritime et portuaire en tant que créateurs de richesse à terre comme en mer, notamment en favorisant une économie bleue durable.