Ile Maurice: Mauritius Research Council - Atelier de travail axé sur l'innovation et défis confrontés par les PME

Les discussions permettront de soutenir les stratégies du MRC sur le court et moyen termes en matière de recherche et d'innovation, et, aideront également à orienter les PME sur la voie de l'innovation en exploitant des mécanismes de support pour surmonter les défis.

Ainsi l'atelier d'une journée, tout en examinant les résultats du projet de recherche, engagera les PME, des institutions de soutien des secteurs public et privé, de même que des représentants du milieu universitaire, dans un processus s'articulant autour de l'élaboration de solutions pratiques pour accroître la capacité des PME à innover. L'atelier sera animé par M. G. S. Mungur, Chief Executive Officer et M. I Bodheea, Business Development Services, d'Empretec Mauritius.

Les résultats d'un projet de recherche intitulé Identifier les barrières freinant le développement du secteur des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et redéfinir un environnement propice à la croissance, seront dévoilés lors d'un atelier de travail qui se tiendra le lundi 16 octobre 2017 à la Cyber Tour 1, Cyber-cité, Ebène.

