Algérie/Maroc: USMA/Meftah - « Nous aurons notre mot à dire » face au Wydad

L'USM Alger doit aller chercher le billet pour la finale de la CAF Ligue des Champions à Casablanca face au Wydad.

Les gars de Soustara pourront valider la qualification pour la finale de la compétition le 21 octobre prochain, date du match retour face au WAC. Cette rencontre aura lieu sur la pelouse du complexe Mohammed V. Les Rouge et Noir sont dans l'obligation de réaliser un résultat positif pour se qualifier puisque le match aller à Alger s'est terminé par un nul blanc (0-0).

Depuis l'entame de la saison, l'USMA développe des signes d'inquiétude en championnat et en compétition continentale. En Ligue 1 Mobilis, les Rouge et Noir sont en difficulté après le nul concédé à domicile contre le DRBT et la défaite essuyée à Bel-Abbès. Dans la Ligue des champions, le décor est presque semblable. Une qualification au forceps contre les modestes Mozambicains de Ferroviario et un nul à domicile en match aller des demi-finales contre le WAC.

Malgré cette situation Mohamed Rabie Meftah pense que pour le choc contre le Wydad, les chances de l'USM Alger sont intactes. « Personnellement, je reste optimiste. Je ressens au fond de moi cette sensation. Je suis certain que si nous l'abordons avec la seule et unique intention de nous qualifier, nous aurons notre mot à dire. Rien n'est encore perdu. C'est vrai que nous n'avons pas remporté le match aller mais le score de cette partie n'a pas été si mauvais. Un match nul nous qualifiera en finale. Nous avons notre mot à dire et nous allons défendre nos chances à fond », a confié le latéral droit dans des propos relayés par Le Buteur.

Mohamed Rabie Meftah semble connaitre où se trouvent les clés de ce derby maghrébin. « Il faudra juste que nous croyions en nous. Nous serons aussi soutenus par nos supporters, ce sera une motivation supplémentaire pour nous. Nous lutterons jusqu'à la dernière minute pour atteindre notre objectif qui n'est autre que de disputer la finale de cette compétition pour la seconde fois dans l'histoire du club, après 2015. »

Le défenseur rouge et noir affirme que la préparation en prévision du match retour de la demi-finale de la Ligue des champions africaine se poursuit dans de très bonnes conditions. Il affirme que lui et ses coéquipiers ne devront pas rater ce rendez-vous pour revenir avec le billet qualificatif de la finale de la prestigieuse compétition continentale et procurer ainsi de la joie pour leurs supporters.

Et la question, votre équipe sera-t-elle prête pour ce match retour à Casablanca ?

Voici ce que le répond le joueur : « Oui, il n'y a aucune raison pour que nous ne le soyons pas. Nous disposons encore d'une semaine pour apporter les retouches nécessaires. A nous de nous appliquer pour répondre présent lors du jour J. A Casablanca, nous jouerons sur une bonne pelouse. Nous n'aurons rien à perdre, mais tout à gagner. Il faudra juste pratiquer notre meilleur football et espérer que nos efforts soient récompensés. »