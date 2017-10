Cameroun: Santé mentale - Quand le travail est stressant...

Stress et mal-être sont devenus des réalités dans le milieu professionnel. A chacun ses mécanismes pour y faire face

Le Cameroun se joint ce jour à la communauté internationale pour célébrer la Journée mondiale de la santé mentale. Cette 25e édition a pour thème : « La santé mentale au travail ». Elle se tient dans un contexte où certaines entreprises ont encore du mal à penser au bien-être mental de leurs employés. L'histoire de Stève Mindza, 47 ans, rencontré hier matin au service de psychologie dans une clinique de la place confirme cette réalité. Ce dernier explique qu'il passe désormais trois heures par semaine chez le psychologue parce qu'il a failli mettre un terme à sa vie suite aux stress, frustrations et à l'excès de travail imposés par sa hiérarchie.

C'est que, après vingt ans de travail et après avoir gravi des échelons, il a été nommé directeur dans l'entreprise. Tout allait bien jusqu'au jour où la direction générale lui impose un surcroît de travail, faisant la sourde oreille à ses protestations. « Ma hiérarchie m'a fait comprendre que si je refusais ce surplus de boulot, cela pourrait compromettre mon avancement. Finalement, je me suis conformé. J'ai alors commencé à sauter systématiquement la pause déjeuner. A revenir le soir au bureau, après mes rendez-vous extérieurs, pour traiter des dossiers », assure notre source.

« En trois mois, j'ai perdu quinze kilos et un jour, j'ai craqué. J'étais devenu quelqu'un d'autre. Irritable, ne supportant plus rien. Entre mes rendez-vous, j'avais des crises de larmes au volant, et parfois même l'envie de rater un virage... Je ne voulais pas démissionner et décevoir mon épouse et nos enfants. J'ai préféré en finir avec cette vie Un jour j'ai avalé des cachets en surdose », poursuit-il. Heureusement il a été transporté en urgence à l'hôpital. Comme Stève Mindza, de plus en plus de personnes en service dans des structures et entreprises sont victimes de ce que beaucoup considèrent comme le mal professionnel de notre siècle.

Un syndrome d'épuisement professionnel qui peut avoir de graves conséquences sur ceux qu'il touche. Certaines entreprises l'ont compris et ont mis en place des cadres de dialogue et des associations au sein desquelles les employés peuvent exprimer leurs problèmes et leurs frustrations. « Dans notre entreprise, il existe un cadre d'échange entre employés et le directeur général. Chaque fin de mois, notre DG organise des séances d'entretien avec le personnel d'entretien, gardiennage, coursiers... où ils évoquent leurs attentes et leurs difficultés, entre autres. La seconde rencontre se poursuit alors avec les cadres supérieurs, occasion pour eux aussi d'évoquer leurs préoccupations ... », dévoile Rosalie Mfoulou, cadre dans une entreprise de la place. Dans d'autres structures, en dehors du dialogue, ce sont les activités physiques et sportives qui ont été mises en place pour détresser les employés.