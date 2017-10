Cameroun: Couverture médiatique en temps de crise - La presse interpellée

Durant le débat qui a suivi, journalistes, patrons de publication et promoteurs de médias ont convenu qu'il fallait prôner l'apaisement. « On ne peut pas tout dire en période de guerre », souligne Jean-Pierre Efouba Onana de Signatures. « En temps de crise comme en temps de paix, la pratique journalistique ne change pas. Le journaliste reste un reporter et non un supporter », résume Peter Essoka, président du Cnc. L'institution qu'il dirige va poursuivre son travail en multipliant des séances de concertation. « Mais, des sanctions vont également suivre au cas où des dérives sont manifestes », a souligné le Cnc.

La lutte contre les attaques terroristes de Boko-Haram ou les interventions pour contrer les tentatives de partition du Cameroun, notamment. Mais après diffusion d'une dizaine d'extraits de programmes télévisés collectés ces deux dernières années, la salle a pris conscience du danger. «Destruction», «tuerie», « arrestation massive», «bombe», «Etat d'urgence», «coup d'Etat »... Voilà le florilège des expressions issues des discours haineux diffusés dans plusieurs espaces médiatiques nationaux et internationaux. Des tranches de vie de la pratique du métier de journaliste en direction du public camerounais qui ont fait frémir plus d'un.

