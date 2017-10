Sénégal: Journée internationale de la jeune fille - Pour l'autonomisation des filles avant, pendant et après la crise

Photo: Plan International

Les filles marchent en Ouganda pour célébrer la journée internationale de la fille.

A l'instar de la communauté internationale, le Sénégal en partenariat avec Plan International, a célébré hier, mercredi 11 octobre, la Journée internationale de la jeune fille, sous la présidence du ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, Mme Salimata Diop Dieng. Placée sous le thème de «L'autonomisation des filles avant, pendant et après la crise», cette journée, le 11 octobre de chaque année, a été dédiée aux jeunes filles depuis 2014 pour permettre de faire le point sur la situation de ces dernières dans tous les domaines de la vie et de définir les perspectives et défis pour les années a venir.

A cette occasion la représentante des jeunes filles, Ndèye Yacine Fall a osé espérer que «la question des filles figurera désormais parmi les priorités des autorités nationales». Car, selon elle, la question de la fille est restée «longuement incomprise voire mal libellée car, depuis des décennies, les filles ont été assimilées soit aux femmes soit aux jeunes et que dans le milieu des femmes, les filles sont moins responsabilisées». Poursuivant son plaidoyer, Mlle Fall déclare: «nous n'avons pas encore vu une organisation de femme dirigée par une fille, car elles profèrent (les femmes de ces organisation, ndlr) qu'elle (la fille, ndlr) n'a pas encore l'expérience nécessaire». «Mais pourquoi pas dans les Conseils municipaux, dans les Conseils départementaux, a l'Assemblée nationale... ?», s'est-elle interrogée.

Toutefois Ndèye Yacine Fall a reconnu que les filles sont encore plus vulnérables face aux nombreux fléaux sexistes qui les touchent. Et que l'association des jeunes filles va profiter de cette occasion pour mesurer les progrès accomplis en allant au-delà des moyens statistiques et analyser leur situation réelle dans la société actuelle. Pour elle l'expression «Libérons le pouvoir des filles» montre les étapes que «nous avons franchi, de la fille invisible à la fille vecteur de changement. Aujourd'hui, nous voulons occuper les sphères de décisions et laisser éclore notre potentialité. Nous osons espérer que le ministère la Femme et les partenaires, en collaboration avec les organisations des jeunes filles, trouveront un cadre appropriée, à l'issus de cette journée, pour que les politiques des jeunes filles soient élaborées et mises en œuvre par les jeunes».

Ainsi le ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, Salimata Diop Dieng, venue présider la cérémonie, s'est estimée heureuse d'être parmi les partenaires privilégiés de la célébration de cette journée instituée par la communauté internationale.