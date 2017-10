Burkina Faso: Education des filles - Le pays parmi les dix mauvais élèves au monde

«Les familles font souvent le choix d'envoyer leurs garçons à l'école plutôt que leurs filles. Les tâches ménagères passent avant l'éducation. La probabilité qu'une fille ne soit pas scolarisée est de 57% plus élevée que la même probabilité pour un garçon, et cet écart atteint 83% au lycée», conclut le rapport.

Les obstacles à l'éducation des filles sont multiples et disproportionnés selon les régions. Chaque année, le mariage précoce prive des millions de filles d'éducation. Dans les 10 pays listés dans le classement de l'ONG ONE, la majorité des filles de moins de dix-huit ans sont déjà mariées.

Pour créer ce classement, ONE a sélectionné 11 indicateurs comme l'achèvement et la qualité de la scolarité des filles, le taux d'alphabétisation des femmes et le nombre moyen d'élèves par enseignant. Cette analyse révèle que parmi les 10 pays listés, 9 se trouvent en Afrique et sont des états fragiles.

