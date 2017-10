Liberia: Le chef de l'ONU salue le déroulement pacifique des élections

Plus de deux millions de Libériens étaient aux urnes appelés mardi 10 octobre pour élire… Plus »

M. Guterres a félicité également les groupes de femmes libériennes pour « leur rôle actif et important dans le processus électoral » et noté que les observateurs internationaux et nationaux ont également apporté d'importantes contributions.

« Il félicite le peuple du Libéria qui s'est rendu aux urnes en grand nombre et de façon enthousiaste », a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse publiée mercredi soir. « Le Secrétaire général salue les efforts de la Commission électorale nationale et des institutions de sécurité pour cette étape importante de l'histoire du Libéria ».

