Sénégal: Collectivités territoriales - Des jeunes formés pour vulgariser la transparence à Guédiawaye et Pikine

Guédiawaye — Le mouvement "Banlieue Up" a formé 50 jeunes chargés de vulgariser la transparence et la bonne gouvernance dans l'administration locale des villes de Guédiawaye et Pikine, a-t-on appris mercredi de son président El Hadji Abou Guèye.

Les jeunes ont été formés pendant plusieurs semaines, avec le soutien de plusieurs partenaires de "Banlieue Up", dont l'ambassade des Etats-Unis au Sénégal.

Les récipiendaires, qui ont bouclé leur formation mercredi, sont chargés d'effectuer des visites de terrain dans les communes de Guédiawaye et Pikine, pour "sensibiliser" les populations et les élus locaux sur l'importance des notions de transparence et de bonne gouvernance.

Ils vont également veiller à leur application dans la gouvernance des communes d'arrondissement de ces deux villes, selon M. Guèye.

"Banlieue Up vient de former 50 jeunes qui vont descendre sur le terrain pour sensibiliser les populations et les élus locaux" à l'application de la bonne gouvernance et de la transparence dans l'administration des mairies, a dit M. Guèye lors d'une cérémonie marquant la fin de la formation.

Selon lui, les 50 récipiendaires ont été sélectionnés à la suite d'un appel à candidatures.

"Nous voulons faire de ces jeunes de futurs leaders. C'est pourquoi après leur formation, ils vont descendre sur le terrain pour sensibiliser les populations, l'administration publique et les collectivités locales" aux notions qui ont été l'objet de leur formation, a expliqué El Hadji Abou Guèye.

"Nous voulons opérer des changements dans la gestion de l'Administration et des collectivités locales. Nous comptons sur ces jeunes", a-t-il ajouté.

Selon son président, "Banlieue Up" va pérenniser cette initiative, pour que de nombreux jeunes de Guédiawaye et Pikine puissent bénéficier de la formation.