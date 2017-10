Sénégal: Sédhiou abrite la cérémonie officielle de la Journée mondiale de l'alimentation

Dakar — La région de Sédhiou (sud) va abriter lundi la cérémonie officielle marquant la commémoration de la Journée mondiale de l'alimentation (JMA) au Sénégal, dans le cadre des efforts visant l'élimination de la pauvreté rurale et l'atteinte de la sécurité alimentaire, annonce un communiqué.

Cette manifestation est célébrée par le gouvernement sénégalais et Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), en partenariat avec le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

L'édition 2017 de la Journée mondiale de l'alimentation porte sur le thème "Changeons l'avenir des migrations. Investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural".

Selon le communiqué transmis à l'APS, vont également prendre part à cette manifestation, de nombreux autres acteurs de la société civile, de la recherche et du secteur privé, "sous la présidence effective" du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Papa Abdoulaye Seck.

"Cette mobilisation vise à promouvoir la nécessité d'accroître les investissements dans la sécurité alimentaire et le développement rural durable afin de créer les conditions qui permettront aux individus et aux jeunes en particulier, de ne plus se sentir contraints d'abandonner leurs terres en quête d'une vie meilleure", explique le communiqué.

Il ajoute que "les déplacements massifs de population constituent aujourd'hui des défis complexes qui exigent une action à l'échelle mondiale", de nombreux migrants étant "à l'origine de tensions là où les ressources sont déjà limitées".

Or, pour survivre, "les trois quarts des populations frappées par une extrême pauvreté, sont localisés dans les zones rurales et dépendent de l'agriculture ou d'autres activités rurales", souligne le communiqué.