Sénégal: Une conférence et des séances de "self help" pour la prise en charge du bégaiement

Cette association dit militer pour une prise en charge précoce du bégaiement, une perspective passant notamment par des actions de sensibilisation, de plaidoyer et de lobbying en faveur des personnes bègues, auprès des parents des jeunes enfants, des personnels de la santé et de l'éducation, ainsi que des pouvoirs publics en particulier, indique la structure.

L'association espère par ailleurs arriver à "susciter une prise de conscience nationale sur ce handicap par la sensibilisation et l'information des pouvoirs publics et de la population", rapporte le communiqué.

Cette structure compte aussi contribuer à "resserrer les liens de solidarité entre ses membres et favoriser des échanges entre eux par le biais de témoignages et de partage d'expériences au sein de groupes d'entre-aide (self help)".

Dakar — L'Association pour la prise en charge du bégaiement au Sénégal (APBS) organise "une conférence suivie de séances de self help" (entre-aide), samedi, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du bégaiement, annonce un communiqué.

